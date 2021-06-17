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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sarıyer’de kuyuya düşen hamile ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Sarıyer’de kuyuya düşen hamile ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İneğin görüntü

Irak Trol 

-Kurtarılma çalışmaları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer’de hamile olduğu öğrenilen inek, düştüğü kuyudan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi Rumeli Feneri yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Aydoğan Sipahi ineğini boş bir araziye otlatmak için bıraktı. Daha sonra geri döndüğünde ineğini bulamayan çiftçi, arazide ineği aramaya başladı.
Aydoğan Sipahi bu sabah ineğini aramak için tekrar yola koyuldu. Arama çalışmaları sırasında başlayan yağmurdan korunmak için civarda bulunan metruk binaya girdi. O sırada kaybolan ineğinin sesini duydu ve kontrol etmek için baktığında ineğinin kuyuya düştüğünü fark etti. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Dar olan kuyu iş makineleriyle genişletildi. Kuyuya inen itfaiye ekiplerinin halata bağladığı inek, yukarıya çekilerek kurtarıldı. Yapılan veteriner kontrolünde ise ineğin 5 aylık hamile olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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