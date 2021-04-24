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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıyer’de korkutan çatı yangını

Sarıyer’de korkutan çatı yangını

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Çatı Yangını Trol 

-Mahalle sakinlerinin sokakta çalışmaları seyretmesi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sarıyer Zekeriyaköy’de bir evin çatısında yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay saat 18.30 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy 12. Cadde üzerinde müstakil bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle evin çatısı yanmaya başladı.
Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.
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