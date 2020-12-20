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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Sarıkamış’ta kar yağışı beraberinde kaza getirdi

Sarıkamış’ta kar yağışı beraberinde kaza getirdi

Kar görüntüsü

Kar Yağışı Irak 

-Vatandaşların kar kürümesi
-Kaza fotoğrafları

( KARS ) KARS

- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğuması sonrası kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta etraf beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle iki araç ise kaza yaptı.Sarıkamış’ta etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Gece başlayan kar yağışı sabah etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı.
Kar yağışı altında işlerine giden vatandaşlar, Sarıkamış’a karın yakıştığını belirttiler. Kar yağışı beraberinde kaza getirdi. İlçeye bağlı Köroğlu köyünde kar yağışının ardından iki araç kaza yaptı.Sarıkamış’ta kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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