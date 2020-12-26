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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde kısa filmle anıldı

Sarıkamış şehitleri 106. yıl dönümünde kısa filmle anıldı

Sarıkamış Şehitleri kısa filmi

( KARS ) KARS

Sosyal Medya Şehit Kısa Film İletişim İstiklal 


- Sarıkamış’ta donarak şehit düşen 90 bin asker, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filimle anıldı. Her yıl Ocak ayının ilk haftasında Sarıkamış’ta düzenlenen törenlerle anılan Sarıkamış Şehitleri anma etkinlikleri programı pandemi dolayısıyla tam netleşmezken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yayımladığı kısa filimle Sarıkamış Şehitleri anarken, paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tarafından hazırlanan kısa film Vatan uğruna, istiklal ve istikbal yolunda korkusuzca ölüme yürüyen, asla geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlarımız, Sizlere minnettarız... Sarıkamış Destanı'nın 106. yılında şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz.”
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