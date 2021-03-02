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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
SARAYBOSNA - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19 aşısı yardımında bulunmak için Bosna Hersek'e geldi

SARAYBOSNA - Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19 aşısı yardımında bulunmak için Bosna Hersek'e geldi



: - Uçağın gelişi - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in uçaktan inişi - Karşılama detayları - Aşıların indirilişiSARAYBOSNA (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında Bosna Hersek'e aşı yardımında bulunmak üzere başkent Saraybosna 'ya geldi. Vucic, Uluslararası Saraybosna Havalimanında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik ve konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic karşıladı.

Koronavirüs Başkent 

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