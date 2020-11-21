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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'te



: - Karşılamadan detaylar - Görüşmeden detaylarSARAYBOSNA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile bir araya geldi.

Başkent 

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