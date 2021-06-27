Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Varank: ' Projede ülkemizin turizm potansiyelini daha bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz'

ŞANLIURFA - Varank: ' Projede ülkemizin turizm potansiyelini daha bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz'

ŞANLIURFA - Varank: " Projede ülkemizin turizm potansiyelini daha bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıŞANLIURFA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında Şanlıurfa Müzesi’ndeki 'Mezopotamya' Markası Tanıtım Programı'na katıldı.
(2)

Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement