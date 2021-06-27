ŞANLIURFA - Varank: ' Projede ülkemizin turizm potansiyelini daha bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz'
ŞANLIURFA - Varank: " Projede ülkemizin turizm potansiyelini daha bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıŞANLIURFA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında Şanlıurfa Müzesi’ndeki 'Mezopotamya' Markası Tanıtım Programı'na katıldı. (2)
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