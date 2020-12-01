ŞANLIURFA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Şehir merkezinden görüntü - Kapalı iş yerleri ve mağazalar - Kısıtlamayla birlikte boşalan sokak ve caddeler - Boşalan parklar ile otobüs duraklarıŞANLIURFA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Şanlıurfa 'da da kısıtlama ile meydanlar, parklar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.
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