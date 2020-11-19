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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

ŞANLIURFA - Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

- Cemaatin saf tutması - Şehidin naaşının alana getirilmesi - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşması - Dua edilmesi - Cenaze namazının kılınması - Şehidin naaşının taşınmasıŞANLIURFA (AA) - Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Gesi 

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