ŞANLIURFA - Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
- Cemaatin saf tutması - Şehidin naaşının alana getirilmesi - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşması - Dua edilmesi - Cenaze namazının kılınması - Şehidin naaşının taşınmasıŞANLIURFA (AA) - Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı.
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