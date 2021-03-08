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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı

- Gözaltına alınanlar - Evlerde arama yapılması Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara'daki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler arasında, örgütün TSK ve jandarmadaki yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen, ankesör - sabit hatlardan ardışık olarak aranan, örgütün sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına sızma faaliyetlerinde sorumlu düzeyde bulunan ve ByLock kullanan 8 muvazzaf asker, 6 ihraç asker, 6 görevdeki öğretmen, öğretim görevlisi, doktor, polis ve çeşitli kurumlar ile özel sektörde çalışan kişilerin olduğu öğrenildi.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Muvazzaf Asker Öğretim Görevlisi Öğretmen Özel Sektör Kamu Görevlileri 

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