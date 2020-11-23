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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Otomobilden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA - Otomobilden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

- Hırsızlık yapılan otomobil - Hırsızın otomobilin kapısını açıp telefonları çalması Şanlıurfa 'da otomobilden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde otomobilden iki cep telefonunun çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Demokrasi Mahallesi'nde bulunan Remil Caddesi'nde bir sürücü, manava gitmek için kapısını kilitlemeden aracından ayrıldı. Bir süre sonra otomobiline dönen sürücü, ön koltukta bıraktığı iki cep telefonunu bulamayınca durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, aracın yanına gelen kişinin cep telefonlarını çaldığını belirledi. Zanlının hırsızlıktan kaydı bulunan S.Y. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın otomobilin yanına gelerek gözlem yapması, aracın kapısını açıp telefonları çalarak uzaklaşması yer alıyor.

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