Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 35 zanlıdan 8´i tutuklandı



- Şanlıurfa merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 8´i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, 8 Mart´ta Şanlıurfa merkezli İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara´daki çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8´i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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