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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı

ŞANLIURFA - Kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı

- İtfaiye Müdürlüğü - İtfaiye erlerinin ilgilendiği baykuş - Yavru baykuşa su verilmesi - İtfaiye eri Abdullah Parlak ile röportaj Şanlıurfa 'da kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde ağaçta asılı kalan yavru "kulaklı orman baykuşu" koruma altına alındı.Hürriyet Caddesi'nde ağaçta asılı kalan baykuşu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, hayvanı bulunduğu yerden indirdi.Kulaklı orman baykuşunu itfaiye müdürlüğüne götürerek besleyen ekipler, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.Yavru baykuşun rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.İtfaiye eri Abdullah Parlak, "Yuvasından düştüğünü tahmin ediyoruz. Kuşu indirdikten sonra baykuşu almaları için Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verdik. Bu arada aç olabileceği düşüncesiyle beslemesini yaptık ki yetkililer gelip yeniden doğaya kazandırsınlar. Yetkililer türünün kulaklı orman baykuşu olduğunu söyledi.

Bölgede nadir görülen türlerden olduğu söylendi." diye konuştu.

Rehabilitasyon Bild Hayvan 

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