ŞANLIURFA - İnşaat işçilerinin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
- Şarampole devrilen otomobilde oluşan hasar - Yaralıların ambulansa taşınması - Ambulansın ayrılması Şanlıurfa 'da inşaat işçilerinin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 6 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da inşaat işçilerinin içinde bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Sedat Çalışkan idaresindeki 42 AFH 100 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile araçtaki Fatih Bahçıvan, Mustafa Sofu, Emin Akkuş, Enes Kurt ve Hasan Çiçek yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Otomobildekilerin inşaat işçisi olduğu ve kırsal Bağlar Mahallesi'ndeki cami inşaatında çalışmaya gittikleri öğrenildi.
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