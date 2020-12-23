Şanlıurfa'da üç minibüs, ticari araç ve otomobil çarpıştı: 3 yaralı

-Kaza yapan araçlardan detay -Araçların çekilmesi -Genel kaza detayları
( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA
- Şanlıurfa'da üç minibüsün bir hafif ticari araç ile otomobilin karıştığızincirleme trafik kazasında 3kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Üç minibüs,bir hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla BalıklıgölDevlet Hastanesinekaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre tek yönlü trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-
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