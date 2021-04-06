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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa’da toprağa gömülü ve ahırda uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa’da toprağa gömülü ve ahırda uzun namlulu silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa’da drone destekli silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Jandarma Kaçak Ruhsatsız Silah Silah Kaçakçılığı Harekete Geç 

-Drone destekli operasyondan detaylar
-toprağa gömülü silahlar ele ele geçirildi
-Jandarma ekiplerinden detatylar
-ele geçirilen tüm silahlardan detaylar

( ŞANLIURFA )- Jandarma köyde detektörle altın arar gibi silah aradı- Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da jandarmanın silah kaçakçılığı operasyonunda toprağa gömülü ve ahırda uzun namlulu silahlar ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Üçkuyu Mahallesindeki bazı adreslerde ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen drone destekli operasyonda, çok sayıda uzun namlulu silah ve tabancalar ile bu silahlara ait yüzlerce mermi ele geçirildi. Olayda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla İlgili soruşturma sürüyor. (BB-LO-Y)
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