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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da Ramazan topu yerini ses bombasına bıraktı

Şanlıurfa’da Ramazan topu yerini ses bombasına bıraktı

Şanlıurfa’da Ramazan topu yerini ses bombasına bıraktı

Çevre Kirliliği Teknoloji Ses Bombası Irak 

-İtfaiye personellerinin İftar öncesi ses bombası hazırlama detayı
-ses bombasının atılması ve ardından ezan ses detayı
-şehirden genel detay

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da Osmanlıdan kalma gelenek devam ediyor ŞANLIURFA

- Peygamberler şehri Şanlıurfa’da iftar saatinde kullanılan top atışı yerini ses bombasına bıraktıEski usul top atışlarında kullanılan bezlerin çevre kirliliğine yol açması ve gelişen teknolojiyle ses bombasının daha pratik ve kullanışlı olması nedeniyle, iftar saatinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne bağlı ekipler, üç farklı bölgede bulunan yüksek yerlerden atışlar gerçekleştiriyor. Osmanlı'dan bu yana Ramazan ayında, iftar vakitlerini duyurmak için uygulanan Ramazan topu geleneği, Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar vakitlerinde ses bombası olarak atılıyor. Ekiplerin dikkatli bir şekilde yerleştirdiği ses bombasının insanlardan uzak alanlarda fitili ateşleniyor.Top atışı sesini andıran ve daha pratik olan bu yöntemle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte ramazan topu geleneğini yaşatmış oluyor. Top sesini duyan vatandaşlar oruçlarını açarken top atışını gerçekleştiren ekipler de hemen orada yanlarında getirdikleri kumanyalarla oruçlarını açıyor.
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