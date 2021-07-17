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Şanlıurfa'da otomobilin LPG deposu patladı: 6 yaralı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa'da otomobilin LPG deposu patladı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin LPG deposu patladı: 6 yaralı

Patlama sonrası bölgeden detaylar

Yangın 

-İşyeri detayı
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa´nın Suruç ilçesinde tamirdeki otomobilin LPG deposunun patlaması sonucu 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Suruç Sanayi Sitesindeki bir tamirhanede meydana geldi. İşyerine tamir için getirilen otomobilin LPG deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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