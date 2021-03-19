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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da kamyonet ile at arabası çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’da kamyonet ile at arabası çarpıştı: 1 yaralı

Kaza bölgesinden detaylar

Hastane Gesi 

-Yaralı at ve kamyonetten detaylar
-At arabasından detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyonet ile at arabasının çarpışması sonucu sürücü ile at yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 SY 0111 plakalı kamyonet ile at arabası çarpıştı. Kazada kamyonetin çarpmasıyla yere yığılan at ile sürücü yaralandı. Yaralı sürücü çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı, at ise yol kenarına götürüldü. Kazada hem kamyonet hem de at arabasında maddi hasar oluştu. Kaza sonrası bir süre aksayan trafik, at arabasının yoldan çekilmesiyle normal seyrine döndürüldü.
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