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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Şanlıurfa'da Hizb-ut Tahrir örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Şanlıurfa'da Hizb-ut Tahrir örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Şanlıurfa'da Hizb-ut Tahrir örgütüne operasyon 11 gözaltı

Polis Terör Örgütü Trol 

-operasyonda 11 kişi gözaltı detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da terör örgütü Hizb-ut Tahrir'e yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, Hizb-ut Tahrir üyelerine yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aralarında esnaf, yazar ve eğitimcilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler M.K., M.Ç., M.A., B.H., A.Ş., M.K., M.E.K., M.Y., M.Y., S.D. ve Y.S., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (BB-SD-Y)
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