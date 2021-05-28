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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Şanlıurfa’da genç kızın 6'ıncı kattan atladığı anlar kamerada

Şanlıurfa’da genç kızın 6'ıncı kattan atladığı anlar kamerada

Genç kızın düşme anı detayı

İlk Müdahale Güvenlik Önlemi İntihar Girişimi Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Binadan detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da bir genç kız 6 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ikna çabalarına rağmen çıktığı çatıdan atlayarak yaşamına son verdi. Genç kızın anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. ailevi sorunları nedeniyle bunalımda olduğu iddia edilen İrem Zeynep K., Öğle saatlerinde Ali Baba Mahallesi Yeşiloğlu Bulvarı'ndaki 6 katlı inşaat halindeki binanın çatısına çıktı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Çatıya çıkan genç kızı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada İrem Zeynep K. atladı. Beton zemine düşen ve ağır yaralanan İrem Zeynep K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın intihar anı kamerada Tedaviye alınan İrem Zeynep K., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. İrem Zeynep K.'nin intiharı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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