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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa’da bıçaklı kavga 3 yaralı

İlk Müdahale Polis Akalan Bıçaklı Kavga Sağlık Ekipleri 

-Kavga sonrası telefon görüntüleri
-polis ve sağlık ekiplerin detayı
-yaralılardan detay
-gelen detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Hızmalı Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre olay, Cadde üzerinde bir birleriyle karşılaşan iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme ve tokatlarla büyüdü. Grup içerisinde bulunan kişilerden biri karşı tarafa bıçakla saldırarak 3 kişi bıçakla aldı. Mahalle sakinlerinin polise haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışanları 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yaralılar ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Karnından bıçak darbesi alan bir kişinin durumunun ağır olduğu, diğer 2 yaralının da durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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