ŞANLIURFA - Akçakale Gümrük Kapısı'nda vinçlerin destek ayaklarına gizlenmiş sigara ele geçirildi
: - Arama yapılması - Bulunan sigaralarAkçakale Gümrük Kapısı'nda vinçlerin destek ayaklarına gizlenmiş sigara ele geçirildiŞANLIURFA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince, Akçakale Gümrük Kapısı'nda vinç destek ayaklarına gizlenmiş 640 paket kaçak sigara bulundu.Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Akçakale Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, 2 vinç riskli olarak değerlendirilerek x - ray taramasından geçirildi.İncelemede, vinçlerin destek ayaklarına gizlenmiş 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.Araç sürüleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
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