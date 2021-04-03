Saniyeler içerisinde paket servis motosikletini çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

-- İş yeri iç ve dış detay

-- Kapının önünde duran motosiklet detay



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Bursa'da bir dönerci dükkânının önünde duran motosikleti saniyeler içerisinde çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, geçtiğimiz gün Gazcılar Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam için paket servise hazırlanan dükkândaki çalışanların yoğunluğunu fırsat bilen hırsız, kapının önündeki motosikleti saniyeler içerisinde çalarak gözden kayboldu. Olaydan bir dakika sonra paket götürmek için dışarı çıkan kurye, motosikleti yerinde göremeyince güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin dükkanı yolun karşı tarafından izlediği ve yoğunluktan faydalanarak kapının önünde duran motosikleti saniyeler içerisinde çalarak kaçtığı görüldü.

Durumu polise bildiren işletme sahipleri, motosikletin bir ân önce bulunmasını istedi. (HG-MŞ)



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