Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Saniyeler içerisinde paket servis motosikletini çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Saniyeler içerisinde paket servis motosikletini çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

- İş yeri sahibi Ferhat Subaşı röportaj

Polis Akalan Kamera Hırsız Göreme 

-- İş yeri iç ve dış detay
-- Kapının önünde duran motosiklet detay

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da bir dönerci dükkânının önünde duran motosikleti saniyeler içerisinde çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, geçtiğimiz gün Gazcılar Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkânında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam için paket servise hazırlanan dükkândaki çalışanların yoğunluğunu fırsat bilen hırsız, kapının önündeki motosikleti saniyeler içerisinde çalarak gözden kayboldu. Olaydan bir dakika sonra paket götürmek için dışarı çıkan kurye, motosikleti yerinde göremeyince güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin dükkanı yolun karşı tarafından izlediği ve yoğunluktan faydalanarak kapının önünde duran motosikleti saniyeler içerisinde çalarak kaçtığı görüldü.
Durumu polise bildiren işletme sahipleri, motosikletin bir ân önce bulunmasını istedi. (HG-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement