Sancaktepe’de apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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( İSTANBUL ) - (Özel) İSTANBUL



- Sancaktepe’de akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sancaktepe’de geçtiğimiz hafta perşembe günü akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesinde Melihşah Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kaplayınca içeride kalan 3 kişi, ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu. (AZ-



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