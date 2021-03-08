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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sancaktepe’de apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Sancaktepe’de apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Acil servis ekipleri

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekipleri
-Vatandaşlar
-Dumandan etkilenenler
-Detay

( İSTANBUL ) - (Özel) İSTANBUL

- Sancaktepe’de akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sancaktepe’de geçtiğimiz hafta perşembe günü akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesinde Melihşah Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kaplayınca içeride kalan 3 kişi, ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu. (AZ-
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