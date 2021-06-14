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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sancaktepe’de Afganistan uyruklu şahıs girdiği gölette boğuldu

Sancaktepe’de Afganistan uyruklu şahıs girdiği gölette boğuldu

Polis ekipleri

Polis Güvenlik Önlemi Sudan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Detay
-Röportaj
-Sağlık ekipleri
-Dalgıçlar
-Şahısın kaldırılışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sancaktepe’de serinlemek için gölete giren Afganistan uyruklu şahıs, boğularak hayatını kaybetti. Olay, Sancaktepe’de bulunan Aydos gölünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Afganistan uyruklu Ahmet isimli şahıs 3 arkadaşıyla birlikte Aydos ormanına geldi. Sıcak havada serinlemek isteyen şahıs 1 arkadaşıyla birlikte Aydos göletine girdi. Arkadaşının daha ileri açılma demesini dinlemeyerek gölün derinliklerine ilerledi. Bir süre sonra arkadaşlarının gözden kaybolduğunu gören diğer Afganistanlı gençler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hazır bekletildi. AFAD dalgıçları ve polis dalgıçlar gölete girerek genci aradı. Kısa süre sonra Ahmet isimli Afganistan uyruklu şahsın cesedi sudan çıkarıldı. Şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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