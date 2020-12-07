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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

YANGIN YERİNDEN İTFAİYE GÖRÜNTÜSÜ, KALABALIK GÖRÜNTÜSÜ

-VE DETAYLAR VAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesine çıkan yangın esnafı sokağa döktü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Mahmudiye Mahallesinde Mobilya Sanayi Sitesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple bir iş yerinde yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çalışanlar ise kendileri dışarıya attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde maddî hasar meydana geldi. Yangını gören esnaf ise sokağa dökülerek meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (SA-MŞ)
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