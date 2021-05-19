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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAMSUN - Üniversite öğrencisinin yazdığı '19 Mayıs Gençlik Marşı'na gençler klip çekti

SAMSUN - Üniversite öğrencisinin yazdığı '19 Mayıs Gençlik Marşı'na gençler klip çekti

SAMSUN - Üniversite öğrencisinin yazdığı "19 Mayıs Gençlik Marşı"na gençler klip çekti - Gençlerin çektiği video klipSAMSUN (AA) - Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim gören gençler, Samsun 'da üniversite öğrencisinin yazdığı "19 Mayıs Gençlik Marşı" klibinde rol aldı.Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) çatısı altında Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim gören gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun 'a çıkışının 102'nci yıl dönümü için klip hazırladı. Samsun 'da bir araya gelen gençler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ayşen Gürsoy'un yazdığı "19 Mayıs Gençlik Marşı"na klip çekti.SİYAMDER Samsun Başkanı ve OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ayşen Gürsoy, basın mensuplarına, tamamıyla bilimsel ve kanıta dayalı uygulamalarla 16 - 29 yaş aralığında yer alan tüm gençlerin, liderlik potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri bir platform olarak hizmet verdiklerini aktardı."Umudun Bittiği Yerde Mücadele Başlar" Projesi kapsamında 19 Mayıs Gençlik Marşı'nı yazdığını anlatan Gürsoy, "Türkiye'nin farklı üniversitelerinden Samsun 'a gelen gençler, 19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun 'da başlatılan Kurtuluş Mücadelesi'nin ruhu yaşadılar. Daha sonra 19 Mayıs Gençlik Marşı'na klip çekme kararı aldık ve çekimlerin büyük çoğunluğunu Bandırma Vapuru'nda gerçekleştirdik. Sonrasında sponsor desteğiyle bir stüdyoda marşı birlikte seslendirdik." ifadelerini kullandı.Marşı sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını aktaran Gürsoy, şöyle konuştu:"Eminim ki gençler, 19 Mayıs ruhunu asla kaybetmeden ülkeleri için canla başla çalışacaklar ve umutlarını kaybettikleri her anda mücadele duygusuyla, pes etmeyerek, ellerinden geleni yapacaklardır. Çünkü biz her türlü mücadeleye ev sahipliği yapmış bir milletin evlatlarıyız. Biliyoruz ki dinlenmemek üzere yola koyulanlar asla yorulmazlar. Bu süreçte bizleri her zaman destekleyen değerli sponsorlarımıza ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."19 Mayıs Gençlik Marşı'nın sözleri ise şöyle:"Kağıttan uçaklar gencin hayali, parlayan gözleri, gülen yüzleri, öncüdür gençliğe eğitmenleri, seviyorsak çünkü bir sebebi var. Dünyası gençliğin hayaline denk, liderlik vasfı ufkumuzda tek, gençlerin coşkusu içimizde renk, seviyorsak çünkü bir sebebi var. Her dakika her an kalbimizdesin, rengidir gözlerin tüm denizlerin, umududur Atatürk tüm gençlerin, seviyorsak çünkü bir sebebi var."

Sosyal Medya Pons Çekim Üniversite Öğrencisi Basın Mensupları 

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