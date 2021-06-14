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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi hayatını kaybetti

SAMSUN - Taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntü - İş yeri güvenlik kamerası olay anı - Olay yeri inceleme Samsun 'da taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi hayatını kaybettiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Tekkeköy ilçesinde oto taşıyıcı tırın kat arasında kalan işçi hayatını kaybetti.Kerimbey Mahallesi'nde bir otomotiv şirketinde kaporta boya işleri yapan iki çocuk babası Cengiz Kara (47), iş yerinin önünde çift katlı oto taşıyıcı tırın dorsesinde çalışırken çöken katın arasında kalarak ağır yaralandı.Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.Öte yandan işçinin taşıyıcı kat arasında kaldığı an, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası 

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