SAMSUN - Sağlık çalışanını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyede
- Zanlının adliyeye getirilişi Samsun 'da sağlık çalışanını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyedeSAMSUN (AA) - Samsun 'da tartıştığı sağlık çalışanını su şişesiyle darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına E.Ç'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı E.Ç, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde dün beyaz kod verilmiş, E.Ç. su şişesiyle sağlık çalışanı N.Y'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım