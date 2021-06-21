SAMSUN - Otomobilin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
- Kaza yeri - Kaza yapan araçtaki hasar - Kaza yerindeki ekipler Samsun 'da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandıSAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.Hacılıçay Mahallesi, Karamustafalı yolunda Muammer Can Karatay'ın (28) kullandığı 55 AAC 187 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.Kazada sürücü ve 2 kişi araçta sıkıştı.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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