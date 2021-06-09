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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
SAMSUN - Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

SAMSUN - Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

- Olay yeri - Kaza yapan araçlar - Araçların kaldırılması Samsun 'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Esin Karadağ Başçınar idaresindeki 52 EK 997 plakalı otomobil, Samsun - Ordu kara yolu Helvacalı Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden Aydın Ayar'ın kullandığı 55 AYR 28 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarında bulunan evin bahçesine devrildi.Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Hanife Ayar ve Esra Karadağ Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bild Ticari Araç 

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