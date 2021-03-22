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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
SAMSUN - Marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı

SAMSUN - Marketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındı

- Adliye binası - Şüphelinin adliyeye çıkarılmasıMarketlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Atakum ilçesinde marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede bir kişinin marketlerden hırsızlık yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.Ekipler, marketlerin güvenlik kameralarından tespit ettiği H.H.Ö'yü (33) kısa sürede yakaladı.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Market Kamera Hırsız 

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