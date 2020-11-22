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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
SAMSUN - KPSS'ye geç kalan öğrenci için emniyet ekipleri seferber oldu

SAMSUN - KPSS'ye geç kalan öğrenci için emniyet ekipleri seferber oldu

- Emniyet ekiplerinin sınava geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirmesi Samsun 'da KPSS'ye geç kalan öğrenci için emniyet ekipleri seferber olduSAMSUN (AA) - Samsun 'da polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde bir öğrenciyi Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yetiştirdi. Karayolları Kavşağı'nda KPSS'ye geç kaldığını polis ekiplerine söyleyen öğrenci için emniyet ekipleri seferber oldu.İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, KPSS'ye girmek üzere 19 Mayıs ilçesine gitmek isteyen öğrenciyi Bölge Trafik ekiplerine teslim etti. Ekipler kısa süre içinde öğrenciyi 19 Mayıs ilçesinde sınava gireceği okula yetiştirdi. Öğrenci ise ekiplere teşekkür etti.

Polis Polis Ekipleri 

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