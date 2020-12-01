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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
SAMSUN - Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

SAMSUN - Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

- Arama yapılan cami - Zanlıların adliyeye getirilmesi Samsun 'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Havza ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.İlçenin Ağdırhasan Mahallesi'nde bir evden, yatak odasının camından girilerek ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.Olayda kullanılan otomobilin belirlenmesinin ardından bir camide imamlık yapan İ.A. ile birlikte yaşadığı Ö.K. adlı kadın takibe alındı.Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından İ.A'nın görev yaptığı camide arama yapıldı. Zanlıların çalınan ziynet eşyalarını ilçe dışında bir kuyumcuda bozdurduğu tespit edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akalan Hırsız 

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