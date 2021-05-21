SAMSUN - FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı
SAMSUN - FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Samsun Emniyet Müdürlüğü - Zanlıların emniyete getirilişiSAMSUN (AA) - Samsun 'da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Aralarında muvazzaf asker ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin bulunduğu şüphelilerinin yakalanması için 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, kent merkezi ile Atakum, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Terme, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyet götürüldü.
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