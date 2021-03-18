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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da yeni görülen Amerikan altın yağmurcunu ile kayıt altına alınan kuş türü sayısı 360'a yükseldi

Samsun'da yeni görülen Amerikan altın yağmurcunu ile kayıt altına alınan kuş türü sayısı 360'a yükseldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bahri ördeğini beslemesinden detay görüntülerDemir'in Bahri ördeğini deltada doğaya bırakmasından detay görüntülerDemir ile röp.SAMSUN (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yeni bir kuş türü daha kayıt altına alındı.Türkiye'de 1993'te Mersin'de görüntülenen Amerikan altın yağmurcununun, 28 yıl sonra Samsun 'da da bulunduğu belirlendi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tespit edilen Amerikan altın yağmurcunu ile deltadaki kuş türü sayısının 360'a çıktığını söyledi.

Kızılırmak Deltası'nın dünyada bu alanda en iyi lokasyona sahip yer olduğuna işaret eden Demir, "Koruma altında olan, dünyada aynı anda en fazla kuş çeşidini barındıran bir yer burası. Samsun 'umuz, ülkemiz için artı bir değer. Bizden önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz ve ekibi burada çok değerli çalışmalar yaptı. Biz de bunu artırarak devam ettiriyoruz. Belediyemizin tüm ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Demir, ayrıca fotoğrafçı Emin Yoğurtcuoğlu tarafından 2 Mart'ta yaralı bulunan batağangiller familyasından "bahri" cinsi kuşun tedavisinin tamamlandığını anlatarak, "Ördek, veteriner hekim Paria Tabatabaei tarafından tedavi edildi. Şu an olması gereken yere bıraktık. Mutlu şekilde doğal ortamında." dedi.

Aria Irak 

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