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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Hurdaya dönmüş otomobil

Trafik Kazası Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Polis ekipleri
-Otomobilin çarptığı direk
-Kazanın olduğu yol

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da yoldan çıkan otomobilin orta refüjdeki demir aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaraladı. Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Adamlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Gediz (46) idaresindeki 55 BRN 20 plakalı Dodge marka otomobil Samsun'dan Kavak istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüj bordur taşına çarpıp daha sonra da orta refüj de bulunan demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Emri Ediz ile kızı Arzum Alya Gediz (11) yaralandı. Yaralılar. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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