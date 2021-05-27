Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

Yaralanan 17 yaşındaki İ.C.K'nin ambulanstan indirilmesi

İlk Müdahale Hastane Bıçaklı Kavga 

-Sedye ile hastaneye taşınması
-Yaralı B.T.'nin yürüyerek hastaneye girişi
-Her iki yaralı B.T. ve E.K.'nin hastanede görüntüsü
-Başka hastaneye sevk edilen E.K.'nin sedye ile ambulansa taşınması
-Ambulansa konulması
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da gençler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada 17 yaşındaki İ.C.K ile karşı taraftan olan B.T.(18) ve E.K.(18) yaralandı. Yaralılardan İ.C.K. 112 ekipleri tarafından ambulansla, B.T.ve E.K. ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan B.T. ve E.K. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi. İ.C.K. alacak-verecek tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kendisini yaralılardan E.K.'nin bıçakladığını, E.K. ile arkadaşını da U.C.K.'nin (18) bıçakladığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement