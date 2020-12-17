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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Samsun'da çarpışan otomobiller şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Samsun'da çarpışan otomobiller şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Yaralı kadının sedye ile ambulansa taşınması

Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

-Ambulansın içinde yaralı sürücü
-ambulansın hastaneye gidişi
-Kazanın olduğu yol
-Şarampole yuvarlanmış otomobiller

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da çarpışan otomobillerin her ikisinin de yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Polatlı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Tahta idaresindeki 55 ARH 34 plakalı otomobil yola giriş yapmak isteyen Yücel Öntürk yönetimindeki 34 CME 089 plakalı otomobile arkadan çarpıp direksiyon hakimiyetinin kaybederek orta refüjdeki ağaca çarpıp dana sonra da karşı şeride geçip yolun solunda şarampole yuvarlandı. 34 CME 089 plakalı otomobil de direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Tahta ile Ramise Tahta yaralandılar. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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