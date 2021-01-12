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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Samsun'da beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

Ambulans helikopterin piste inişi

Acil Servis Ambulans Helikopter Beyin Kanaması 112 Acil Servis Helikopter 

-Sağlık ekiplerinin helikoptere gidişi
-Helikopterden alınan hastanın kara ambulansının sedyesine konulması
-Sedye ile kara ambulansına taşınması
-Kara ambulansının hastaneye gidişi
-Hastane dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişerek hasta başka bir hastaneye nakledildi. Samsun'un Ladik ilçesinde ikamet eden 58 yaşındaki Cemal D., beyin kanaması sonucu Ladik devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Cemal D.'nin acil olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 acil servise ait ambulans helikopter Ladik ilçesine giderek Cemal D.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Cemal D. Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.
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