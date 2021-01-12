Samsun'da beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti

-Sağlık ekiplerinin helikoptere gidişi

-Helikopterden alınan hastanın kara ambulansının sedyesine konulması

-Sedye ile kara ambulansına taşınması

-Kara ambulansının hastaneye gidişi

-Hastane dış görüntüsü



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişerek hasta başka bir hastaneye nakledildi. Samsun'un Ladik ilçesinde ikamet eden 58 yaşındaki Cemal D., beyin kanaması sonucu Ladik devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Cemal D.'nin acil olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 acil servise ait ambulans helikopter Ladik ilçesine giderek Cemal D.'yi alıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Cemal D. Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.



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