SAMSUN - Binanın dış sıvasından düşen parçalar tehlike oluşturdu
- Binanın görüntüsü - Binanın dış sıvasından düşen parçalar - Caddede toplanan insanlar - İtfaiye ekiplerinin gelmesi - Çevrede alınan güvenlik önlemleri - İtfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla binaya çıkması ve sarkan parçaları alması Samsun 'da binanın dış sıvasından düşen parçalar tehlike oluşturduSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde bir binanın dış sıvasından düşen parçalar, tehlikeye neden oldu. Ulugazi Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde 8 katlı bir binanın dış sıvasından yola parçalar düştü.Parçaların isabet ettiği bir otomobilde hasar oluşan olayda yaralanan olmadı.Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
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