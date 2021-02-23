Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
SAMSUN - Av sırasında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü

SAMSUN - Av sırasında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü



: - Cenaze nakil aracından görünüm - Jandarma araçlarından görünüm - 112 acil sağlık aracının bölgeden ayrılması - Cenazenin taşınması Samsun 'da av sırasında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde arkadaşı tarafından av sırasında kazara vurulduğu önü sürülen çocuk yaşamını yitirdi.İddiaya göre, Karkucak Mahallesi Eğrek mevkisinde ava çıkan bir grup arkadaştan R.A'nın (15) elindeki tüfek kazara ateş aldı.Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.Z. (15) olay yerinde hayatı kaybetti.Olay yeri incelemesinin ardından M.Z'nin cesedi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.R.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı