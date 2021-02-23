SAMSUN - Av sırasında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü
: - Cenaze nakil aracından görünüm - Jandarma araçlarından görünüm - 112 acil sağlık aracının bölgeden ayrılması - Cenazenin taşınması Samsun 'da av sırasında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Vezirköprü ilçesinde arkadaşı tarafından av sırasında kazara vurulduğu önü sürülen çocuk yaşamını yitirdi.İddiaya göre, Karkucak Mahallesi Eğrek mevkisinde ava çıkan bir grup arkadaştan R.A'nın (15) elindeki tüfek kazara ateş aldı.Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.Z. (15) olay yerinde hayatı kaybetti.Olay yeri incelemesinin ardından M.Z'nin cesedi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.R.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım