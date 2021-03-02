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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
SAMSUN - Alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra polislere sürücü olmadığını iddia etti

SAMSUN - Alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra polislere sürücü olmadığını iddia etti

- Kaza yapan araçların görüntüleri - Polis ekiplerinden görüntü - Kaza yapan alkollü sürücü - Kazada otomobilde bulunan İsmail Kesim'in konuşması Samsun 'da alkollü sürücü kaza yaptıktan sonra polislere sürücü olmadığını iddia etti - İki kişinin yaralandığı kaza sonrasında polise mukavemette bulunan sürücü gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Atakum ilçesinde, otomobille, arazi aracının karıştığı kaza sonrasında, alkollü sürücü polise direnince gözaltına alındı.Kadir Kesim idaresindeki 55 AFB 513 plakalı otomobil, Saffet Ö.'nün kullandığı 60 AAG 896 plakalı arazi aracıyla Mevlana Mahallesi'nde, Bornova ile Serdar Dağ caddelerinin kesiştiği noktada çarpıştı.Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü ile annesi Döndü Kesim, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, özel bir hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, arazi aracının sürücüsü olduğunu iddia eden kişinin çelişkili ifadelerinden şüphelenerek, yanındaki Saffet Ö'yü sorguladı.Yapılan testte 127 promil alkollü olduğu belirlenen Saffet Ö'nün, bu yüzden kaza yerine bir arkadaşını çağırdığı ve sürücü olarak göstermeye çalıştığı öğrenildi.Polise direnen Saffet Ö. gözaltına alındı.Kazada otomobilde bulunan İsmail Kesim ise AA muhabirine, kavşağa kontrollü bir şekilde girdiklerini ancak diğer aracın çok süratli bir şekilde kendilerine çarptığını ifade etti.
Kazada annesinin ve kardeşinin yaralandığını anlatan Kesim, "Teyzemlerden evimize gidiyorduk. Aracı kardeşim sürüyordu." diye konuştu.

Alkollü Sürücü Polis Hastane Muhabir Arazi Aracı 

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