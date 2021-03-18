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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAKARYA - Yabancı öğrenciler Çanakkale şehitleri için klip hazırladı

SAKARYA - Yabancı öğrenciler Çanakkale şehitleri için klip hazırladı

- Yabancı öğrenciler Çanakkale şehitleri için klipYabancı öğrenciler Çanakkale şehitleri için klip hazırladıSAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) uluslararası öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı klipte "Eledim Eledim" adlı ağıtı seslendirdi.Üniversiteden yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye eğitim için gelen ve Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, Çanakkale için söyledikleri "Eledim Eledim" adlı ağıtla savaşın acıları ve o kutlu zaferin geliş hikayesini yüreklere kazıdığı belirtildi.Kliple zaferin ruhuna uygun bir anma gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, uluslararası öğrencilerle gerçekleştirilen "Türkçe İçin Söyle" projesi kapsamında daha önce de farklı türkülerin seslendirildiği, bu projenin dördüncüsünün Çanakkale Zaferi'ne ithaf edildiği kaydedildi.Sosyal medyada da paylaşılan klip, beğeni topladı.

Şehit Karya Akkale Uluslararası Öğrenciler 

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