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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
SAKARYA - Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA - Trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

- Kaza anı güvenlik kamerası Sakarya 'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandıSAKARYA (AA) - Sakarya ’nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İzmit Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne giden Ersel Kastarlı'nın (26) idaresindeki 34 CKP 230 plakalı otomobil, Güldibi Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta, karşı yönden gelen Ömer Yerguz'un (33) yönetimindeki 34 KF 8910 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan Kastarlı'nın kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden Serkan Sincar'ın (29) idaresindeki 42 FIL 44 plakalı hafif ticari araca çarptı.Kazada sürücüler ile Kastarlı'nın aracında bulunan eşi Ebru (29) ve 1,5 yaşındaki oğlu Muhammet Miraç Kastarlı yaralandı.Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İlk Müdahale Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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