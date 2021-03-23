Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
SAKARYA - Mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

SAKARYA - Mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

- Yangın çıkan boyahaneden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Serdivan ilçesinde mobilyacılar çarşısında boyahanede çıkan ve iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Alınan bilgiye göre, Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir boyahanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.Merdivenli araç, köpük ve tankerlerle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor.

Polis Karya Mobilya Yangına Müdahale Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement