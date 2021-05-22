SAKARYA - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması - Boş kalan park, cadde ve meydanlarSAKARYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik hakim oldu. Sakarya 'da kentin normal zamanda en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları sessizliğe büründü.Emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
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