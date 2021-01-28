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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sakarya'da rüşvet karşılığı engelli raporu çıkaran sağlıkçılara operasyon: 2 tutuklama

Sakarya'da rüşvet karşılığı engelli raporu çıkaran sağlıkçılara operasyon: 2 tutuklama

Suçluların sağlık muayenesine götürülmesi

( SAKARYA ) SAKARYA

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- Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sigorta dolandırıcılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 13 sağlık çalışanından 2'si tutuklandı. Sakarya'da sağlık sisteminde yaşanan skandal olayı polisin takibi ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre şehrin merkez hastanesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SEAH) ve bağlı ilçe hastanelerinde görevli olan aralarında tıbbi sekreterlerin bulunduğu sağlık çalışanlarının rüşvet karşılığı usülsüz rapor hazırladığı belirlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi(KOM) ekipleri para karşılığı engelli raporu ve sağlık raporu hazırlayan 13 sağlık çalışanını düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorgulandı. Ayrıca, hastanedeki elektronik materyaller üzerinde inceleme yapıldı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 kişi adli kontrol 1 kişi ise savcılık kararıyla salıverildi.
Usulsüz raporlarla ilgili inceleme sürüyor. (AÇ-
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