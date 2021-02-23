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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
SAKARYA - Bekçilerin bayrak hassasiyeti kameraya yansıdı

SAKARYA - Bekçilerin bayrak hassasiyeti kameraya yansıdı

- Devriye gezen bekçilerin, asılı bulunan Türk bayrağını düzeltmesiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Pamukova ilçesinde devriye gezen bekçilerin, asılı bulunan Türk bayrağını düzeltmesi kameraya yansıdı.Elperek Mahallesi'nde gece devriye gezen bekçiler, mahallede vatandaşlarca asılan bir Türk bayrağının toplanmış olduğunu fark etti.Bunun üzerine bekçiler, aldıkları sopayla bayrağı düzeltti.Bekçilerin bu davranışı cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Karya Kamera Cep Telefonu 

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